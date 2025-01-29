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29 января, 11:47

Жители рязанского села сообщили о падении неопознанного светящегося объекта

В Чучкове метеорологический зонд приняли за опасный объект

Место «прилёта». Обложка © Telegram/Издательство Пресса — новости Рязани и области

Место «прилёта». Обложка © Telegram/Издательство Пресса — новости Рязани и области

В посёлке Чучково Рязанской области заметили неопознанный светящийся объект, который упал вблизи жилых домов. Территория, куда он приземлился, была оцеплена.

Место «прилёта». Фото © Telegram/Издательство Пресса — новости Рязани и области

Место «прилёта». Фото © Telegram/Издательство Пресса — новости Рязани и области

По информации ИД «ПРЕССА», предмет плавно спустился на землю на парашюте. Сообщается, что к месту падения «мигающей коробки» прибыли экстренные службы. Также после приземления предмета были вызваны военные.

Однако ближе к полудню стало известно, что неопознанный объект — это упавший метеорологический зонд. Замглавы администрации Максим Копейкин, уточнил, что к зонду были прикреплены измерительные датчики температуры, давления и другие приборы.

«Очень хорошо, что жители проявили бдительность. Здесь как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. Подобное случилось в декабре — метеозонд так же зацепился за дерево», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что житель Канады смог впервые записать звук падения на землю метеорита. Остатки космического тела рухнули рядом с домом очевидца с по-настоящему космической скоростью, а звук удалось зафиксировать на камеру домофона.

Ольга Сливченко
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