Жители рязанского села сообщили о падении неопознанного светящегося объекта

В посёлке Чучково Рязанской области заметили неопознанный светящийся объект, который упал вблизи жилых домов. Территория, куда он приземлился, была оцеплена.

Место «прилёта». Фото © Telegram/Издательство Пресса — новости Рязани и области

По информации ИД «ПРЕССА», предмет плавно спустился на землю на парашюте. Сообщается, что к месту падения «мигающей коробки» прибыли экстренные службы. Также после приземления предмета были вызваны военные.

Однако ближе к полудню стало известно, что неопознанный объект — это упавший метеорологический зонд. Замглавы администрации Максим Копейкин, уточнил, что к зонду были прикреплены измерительные датчики температуры, давления и другие приборы.

«Очень хорошо, что жители проявили бдительность. Здесь как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. Подобное случилось в декабре — метеозонд так же зацепился за дерево», — сказал он.