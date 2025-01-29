Врачи в Подмосковье помогли появиться на свет мальчику-богатырю
В Подмосковье родился мальчик-богатырь весом более 5 кг и ростом 60 см
В Подмосковье женщина родила сына-богатыря весом более пяти килограммов. На протяжении всего срока будущую маму наблюдали специалисты Ногинского роддома. Об этом Life.ru рассказала заведующая обсервационным акушерским отделением Ногинской больницы Сирануш Никогосян.
«При крупном плоде весом более 5 кг естественные роды не рекомендованы по медицинским показаниями во избежание осложнений для мамы и ребёнка. Поэтому в назначенное время мы провели плановое кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик весом 5,2 кг и ростом 60 см», — рассказала медик.
Сейчас новорождённый богатырь и его мама готовятся к выписке.
Ранее Life.ru рассказывал, что в роддоме Санкт-Петербурга за утро сразу родились три двойни. Первая «партия» появилась на свет после девяти часов, вторая — к полудню, а всего через десять минут город встретил ещё двоих малышей. Кстати, с учётом новорождённых у многодетных мам теперь стало 16 детей в общей сложности.
Life.ru / Шедеврум