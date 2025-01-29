Врачи в Подмосковье помогли появиться на свет мальчику-богатырю

В Подмосковье женщина родила сына-богатыря весом более пяти килограммов. На протяжении всего срока будущую маму наблюдали специалисты Ногинского роддома. Об этом Life.ru рассказала заведующая обсервационным акушерским отделением Ногинской больницы Сирануш Никогосян.

«При крупном плоде весом более 5 кг естественные роды не рекомендованы по медицинским показаниями во избежание осложнений для мамы и ребёнка. Поэтому в назначенное время мы провели плановое кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик весом 5,2 кг и ростом 60 см», — рассказала медик.

Сейчас новорождённый богатырь и его мама готовятся к выписке.