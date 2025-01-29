Солист Большого театра Цвирко рассказал, что за один спектакль теряет почти 2 кг

Премьер Большого театра Игорь Цвирко рассказал, сколько килограммов он теряет за один спектакль. Артист балета провёл замеры и поделился всеми тонкостями «балетной диеты».

Влог о «Спартаке». Видео © VK / Игорь Цвирко

«Многие интересуются, есть ли специальная балетная диета? Да, конечно, есть. Их две: одна — не жрать, вторая — работать», — написал в посте «ВКонтакте» он.

Цвирко объяснил, что выходит на сцену с чувством лёгкого голода, а в процессе, когда идёт спектакль, ему просто не до еды: много динамичных сцен, переодеваний и прочей закулисной суеты. За всё время, что длятся три акта, артист позволяет себе только несколько глотков воды.

И вот под конец балета «Спартак» вес танцовщика составляет 74 кг 350 гр при стартовом весе 76 кг 150 гр. Несложными подсчётами можно понять, что за время, проведённое на сцене, Цвирко простился почти с двумя килограммами — а именно с 1 кг 800 гр.

«Итог диеты: танцуйте, ешьте меньше всякой бяки и сахара, и будет стройная фигура», — подытожил свой пост артист балета.