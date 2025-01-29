Дрон-убийцу с тысячей поражающих шариков разработали в Финляндии для ВСУ

В Финляндии создали новый беспилотник Insta Steel Eagle ER, который планируется выпускать серийно для украинской армии, аппарат будет иметь взрывной заряд и начинён поражающими элементами. Об этом рассказал производитель Insta Group Oy.

«Новое решение сочетает в себе большой опыт и передовые технологии. Мы разработали запатентованный взрывной заряд, оборудование обеспечивает лучшую производительность, а также большую дальность и грузоподъёмность», — пояснил вице-президент финской компании Тууре Лехторанта.

По его словам, дрон будет разрываться прямо над целью и разбрасывать тысячи стальных или вольфрамовых шариков в качестве поражающих элементов на площади в две тысячи квадратных метров. Предполагается, что устройство способно поднять бомбу весом в 3,6 килограммов. Финская организация заверила, что БПЛА умеет обходить систему РЭБ. Дроны будут поставляться только Украине, лишь в перспективе их могут подать НАТО.