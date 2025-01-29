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Регион
29 января, 10:31

Украинские командиры борются с пьянством в рядах ВСУ с помощью запоев

На Украине продолжают бороться с проблемой повального пьянства в рядах ВСУ. Для этого киевские командиры используют удивительное средство — алкоголь. Бойцам позволяют употреблять спиртное в неограниченных количествах во время коротких отпусков, сообщает издание «Украинская правда».

«Командир даёт им несколько дней, чтобы они отдохнули и выплеснули негативные эмоции. В это время военные могут делать что угодно, в том числе пьянствовать. Но они обязаны в определённый день вернуться на службу в адекватном состоянии», — говорится в публикации.

Кстати, за нарушение режима «контролируемого запоя» военнослужащего могут полностью лишить доступа к спиртным напиткам.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинские командиры выражают недовольство по поводу значительного числа алкоголиков среди военнослужащих ВСУ. По их словам, около 70 процентов личного состава прибегают к спиртному, чтобы заснуть. Также встречаются случаи, когда солдаты не могут встать без употребления рюмочки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kyryk Ivan

Наталья Афонина
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