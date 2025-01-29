Украинские командиры борются с пьянством в рядах ВСУ с помощью запоев

На Украине продолжают бороться с проблемой повального пьянства в рядах ВСУ. Для этого киевские командиры используют удивительное средство — алкоголь. Бойцам позволяют употреблять спиртное в неограниченных количествах во время коротких отпусков, сообщает издание «Украинская правда».

«Командир даёт им несколько дней, чтобы они отдохнули и выплеснули негативные эмоции. В это время военные могут делать что угодно, в том числе пьянствовать. Но они обязаны в определённый день вернуться на службу в адекватном состоянии», — говорится в публикации.

Кстати, за нарушение режима «контролируемого запоя» военнослужащего могут полностью лишить доступа к спиртным напиткам.