Проститутки или певицы: Продюсер оценил главный слух о солистках группы «Стрелки»

Солистки группы «Стрелки» никогда не были проститутками. Такое заявление сделал продюсер Леонид Величковский в ответ на слухи о певицах. Он отметил, что акцент в коллективе был сделан на сексуальность, но девушки никогда не торговали своими телами и такой цели перед ними не стояло.

Группу создавали по подобию британских Spice Girls. Кастинг в «Стрелки» проходил в 1997 году, попасть в неё хотели четыре тысячи девушек. Величковский рассказал, что с коллегами обращал внимание не только на вокальные данные будущих солисток, но и на их умение двигаться, энергетику.

Впоследствии на эстраде начало множиться количество таких поп-групп. Входящие в них участницы зачастую компенсировали отсутствие голоса внешностью и откровенными нарядами, за что получили название «поющие трусы». Артисток часто обвиняли в оказании эскорт-услуг. Под подозрение попали и «Стрелки».

«Поскольку это был женский коллектив, то упор был сделан на сексуальность. Куда же без неё! Девочки никогда не были проститутками и у нас не было задачи их продавать», — подчеркнул продюсер в беседе с NEWS.ru.