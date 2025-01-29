Сидя или стоя? Как правильно писать мужчине, чтобы не «‎убить» эрекцию

В последнее время всё чаще обсуждается вопрос, как мужчинам правильно ходить в туалет. Существует мнение, что привычка опорожнять мочевой пузырь стоя может навредить здоровью. Так ли это, рассказал уролог-андролог Алексей Моисеенко в беседе с «Газетой.ru».

Он отметил, что мужчинам на самом деле лучше ходить в туалет по-маленькому сидя. Во-первых, сидячая поза позволяет мышцам тазового дна расслабиться, что облегчает процесс мочеиспускания. Во-вторых, данные некоторых исследований говорят, что сидя мочевой пузырь опорожняется лучше, а это снижает риски застоя мочи и инфекций. И особенно важно, что это профилактика простатита – более полное опорожнение мочевого снижает вероятность развития воспалительных заболеваний предстательной железы. То же самое касается и геморроя.

При этом врач обратил внимание на то, что идеальной позы для всех не существует. Каждый мужчина имеет свои физиологические особенности, которые влияют на процесс мочеиспускания. Например, положение сидя рекомендуется больше для мужчин с урологическими проблемами. Для здоровых разница не так значительна, подчеркнул уролог.