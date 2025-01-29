Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 13:13

«Back in the USSR»: Команда Трампа задумала депортировать сотни человек в «‎прошлое»

В списке иммиграционной полиции США числится высылка 37 человек в СССР

Прямо как поётся в песне группы Beatles, команда президента США Дональда Трампа задумала выслать из страны 37 человек обратно в несуществующий СССР. Ещё 845 человек планируется отправить прямиком в Югославию, которой больше нет. Об этом свидетельствуют данные Иммиграционной и таможенной полиции Штатов (ICE).

Абсолютными рекордсменами на высылку из США стали венесуэльцы. В Венесуэлу из Америки вернутся 22 749 человек. На втором месте Вьетнам, куда уже совсем скоро отправятся 8 675 мигрантов. Тройку в списке замыкает Турция, в которую вернутся 3 103 человека.

Список на депортацию из США. Скриншот © ICE

Список на депортацию из США. Скриншот © ICE

В списке на депортацию также есть строка «Unknown», согласно которой в «никуда» обираются выслать 1451 человека. На Украину из Соединённых Штатов отправятся 1862 человека, ведь программа для украинских беженцев U4U была приостановлена. В общей сложности в список на депортацию попали 1,44 млн людей.

В Колумбии приземлился первый рейс с депортированными из США мигрантами
В Колумбии приземлился первый рейс с депортированными из США мигрантами

В США разворачивается настоящая охота на мигрантов. Ранее федеральные власти начали проводить масштабные рейды по поиску нелегалов в Нью-Йорке. Мэрия города осудила такие шаги, гордо заявив, что «Большое яблоко» всегда было «убежищем для мигрантов».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / David Peinado Romero

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar