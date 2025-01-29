«Back in the USSR»: Команда Трампа задумала депортировать сотни человек в «‎прошлое»

Прямо как поётся в песне группы Beatles, команда президента США Дональда Трампа задумала выслать из страны 37 человек обратно в несуществующий СССР. Ещё 845 человек планируется отправить прямиком в Югославию, которой больше нет. Об этом свидетельствуют данные Иммиграционной и таможенной полиции Штатов (ICE).

Абсолютными рекордсменами на высылку из США стали венесуэльцы. В Венесуэлу из Америки вернутся 22 749 человек. На втором месте Вьетнам, куда уже совсем скоро отправятся 8 675 мигрантов. Тройку в списке замыкает Турция, в которую вернутся 3 103 человека.

Список на депортацию из США. Скриншот © ICE

В списке на депортацию также есть строка «Unknown», согласно которой в «никуда» обираются выслать 1451 человека. На Украину из Соединённых Штатов отправятся 1862 человека, ведь программа для украинских беженцев U4U была приостановлена. В общей сложности в список на депортацию попали 1,44 млн людей.