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Регион
28 января, 19:23

В Нью-Йорке проходят масштабные рейды против мигрантов-нелегалов

NYP: В Нью-Йорке задержали более 200 человек в ходе рейдов против мигрантов

Федеральные власти начали проведение масштабных рейдов, направленных на поиск нелегальных мигрантов. Они начались в ночь на 28 января, и только в двух районах Нью-Йорка — Куинс и Бруклин — задержаны свыше 200 человек. Об этом сообщает издание The New York Post, ссылаясь на заявление представителей иммиграционной и таможенной службы (ICE).

Рейды по выявлению на территории США мигрантов проводятся в рамках предвыборного обещания нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа, который после вступления в должность ужесточил миграционную политику в стране. По данным газеты, для эффективной работы и оперативного выявления нелегалов службы используют базы данных с биометрией и мониторинг соцсетей.

«Цель — пресечь деятельность криминальных группировок, связанных с нелегалами», — заявили представители ICE.

Мэрия Нью-Йорка осудила действия службы, обосновав это тем, что город всегда носил негласный статус «убежища для мигрантов». В администрации президента заявили, что проведение рейдов было согласовано с Министерством внутренней безопасности.

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Сам Дональд Трамп много раз высказывался о намерении ужесточить миграционную политику и незамедлительно депортировать нелегалов на родину. Одним из первых подписанных документов после инаугурации президента стало распоряжение о запрете пересекать южную границу с Мексикой. Также американский лидер поручил производить отлов мигрантов по всей территории Штатов для высылки.

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Shutterstock / FOTODOM / zef art

Ольга Сливченко
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