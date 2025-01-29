Екатерину Мизулину допрашивают в Ярославле без участия прессы

Главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину допрашивают в Кировском районном суде Ярославля по делу об угрозах от треш-стримера Аслана Дурдиева. Как сообщает ТАСС, допрос проходит без участия прессы, поскольку привлечение посторонних лиц может привести к раскрытию личной информации участников процесса.

По данным ТАСС, Мизулина заявила, что не знакома с обвиняемым и не испытывает к нему личной неприязни.

По версии обвинения, в июне 2021 года Дурдиев, находясь в центре Ярославля, вступил в конфликт с мужчиной и нанес ему многочисленные удары, причинив тяжкий вред здоровью. Мизулина обратилась в МВД России с просьбой провести проверку по поводу избиений, после чего Дурдиев был арестован. В ночь на 13 февраля во время онлайн-трансляции он оскорбил Мизулину и высказал ей угрозу убийством, используя ненормативную лексику. Адвокат отметил, что в тот момент его подзащитный был пьян, но на следующий день он извинился перед ней в эфире.

Психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная Ярославской лабораторией судебной экспертизы Минюста России, не подтвердила наличие угрозы убийством в словах Дурдиева. При этом эксперты отметили, что в его видеообращении содержатся признаки угроз насильственных действий сексуального характера и уничижительных высказываний о Мизулиной.