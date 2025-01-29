Не попавший в караоке из-за «запрещённой в ЕС» символики боец СВО встретился с хозяином клуба

Скандальная ситуация с караоке-клубом в Люберцах, куда не пустили ветерана СВО Владислава Берлякова с позывным Моцарт из-за того, что он был в военной форме с государственными наградами, получила продолжение. После резонанса в медиа руководство клуба связалось с военнослужащим, принесло извинения и оплатило ему вечер в клубе. С «Моцартом» общался лично совладелец караоке.

«Я говорю вашему сотруднику: «Вас смущает медаль участника СВО или что Вас смущает?» — вспомнил Моцарт в беседе с совладельцем клуба Дмитрием Филимоновым, при разговоре присутствовал корреспондент интернет-издания Regions.ru.

Филимонов объяснил ветерану, что во входе ему отказал недавно нанятый сотрудник охраны. Он по какой-то причине не был в курсе о том, что бойцы СВО имеют такое же право отдыхать в заведении, как и все остальные, более того, для них там предусмотрены неплохие скидки. Совладелец караоке заверил, что руководство клуба совершенно не разделяет позицию неопытного охранника, а сам Филимонов много раз помогал фронту и даже имеет медаль «Волонтёр России».

Совладелец клуба добавил, что они с Берляковым долго говорили и нашли общие точки, а также выразил надежду, что в будущем им удастся стать друзьями. Филимонов пообещал, что организация продолжит заниматься гуманитарной помощью, которая после случившегося, возможно станет адресной. А с сотрудником охраны будет проведена патриотическо-воспитательная беседа.