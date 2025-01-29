«Вы же слышите, что я вас слышу»: Карпов из «Глухаря» опроверг слухи о глухоте
Актёр Владислав Котлярский опроверг публикации о проблемах со слухом
Владислав Котлярский в роли майора (позже подполковника) Стаса Карпова в сериале «Глухарь». Фото © kino-teatr.ru
Актёр Владислав Котлярский, известный по роли в сериале «Глухарь», в комментарии для 360.ru опроверг публикации о возможной потере слуха из-за серной пробки. Котлярский добавил, что это не первый раз, когда фейки о нём появляются в Сети — однажды он даже сталкивался с новостью о своей смерти.
«Вы же слышите, что я вас слышу. Это просто бездарные новости. У меня всё в порядке», — заверил он.
Родившийся в 1972 году актёр стал популярным благодаря роли подполковника Станислава Карпова в сериале «Глухарь» и его спин-оффе «Карпов».
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Котлярский испытывал проблемы со слухом и обратился в больницу. Он некоторое время занимался самолечением, но когда понял серьёзность ситуации, решил обратиться за медицинской помощью. Врачи выявили у него серную пробку, которую успешно удалили, после чего актёр был отпущен домой.