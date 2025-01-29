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29 января, 13:12

«Вы же слышите, что я вас слышу»: Карпов из «Глухаря» опроверг слухи о глухоте

Актёр Владислав Котлярский опроверг публикации о проблемах со слухом

Владислав Котлярский в роли майора (позже подполковника) Стаса Карпова в сериале «Глухарь». Фото © kino-teatr.ru

Владислав Котлярский в роли майора (позже подполковника) Стаса Карпова в сериале «Глухарь». Фото © kino-teatr.ru

Актёр Владислав Котлярский, известный по роли в сериале «Глухарь», в комментарии для 360.ru опроверг публикации о возможной потере слуха из-за серной пробки. Котлярский добавил, что это не первый раз, когда фейки о нём появляются в Сети — однажды он даже сталкивался с новостью о своей смерти.

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«Вы же слышите, что я вас слышу. Это просто бездарные новости. У меня всё в порядке», — заверил он.

Родившийся в 1972 году актёр стал популярным благодаря роли подполковника Станислава Карпова в сериале «Глухарь» и его спин-оффе «Карпов».

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Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Котлярский испытывал проблемы со слухом и обратился в больницу. Он некоторое время занимался самолечением, но когда понял серьёзность ситуации, решил обратиться за медицинской помощью. Врачи выявили у него серную пробку, которую успешно удалили, после чего актёр был отпущен домой.

Марина Фещенко
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