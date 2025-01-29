Военная немощь: Украинский журналист разузнал, откуда у ВСУ взялись гранаты с «кукурузой»
Бутусов: Бракованные гранаты с «кукурузной мукой» ВСУ прислала Румыния
Бракованные гранаты с «кукурузной мукой» украинские подразделения в Курской области нашли в прибывшей из Румынии военной помощи. Боеприпасы изначально приняли за Ф-1, но оказалось, что в ящиках MAN39. Об этом сообщил в эфире своего YouTube-канала украинский журналист Юрий Бутусов.
«Кукурузная мука» в румынских гранатах MAN39 для ВСУ. Видео © TikTok / Navigator591
На видео боец ВСУ попытался вкрутить в гранату из румынского ящика стандартный советский запал, но он не подошёл. Из снаряда военный вытряхнул горстку жёлтого порошка. Пользы от гранаты без запала на фронте чуть меньше, чем от дырявой каски, — в неё хотя бы можно что-то положить. Оказалось, что для румынских гранат MAN39 нужны специальные польские запалы Wz.Gr.31. Такие выпускались во времена Второй мировой войны.
Ранее украинский журналист Бутусов рассказывал, что бойцы ВСУ в Курской области приняли румынский презент за бракованные гранаты Ф-1, внутри которых также содержится «кукурузная крупа». Вероятно, это свидетельствует о том, что Киеву приходится сильно экономить на закупках, заметил он.
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