Военная немощь: Украинский журналист разузнал, откуда у ВСУ взялись гранаты с «кукурузой»

Бракованные гранаты с «‎кукурузной мукой» украинские подразделения в Курской области нашли в прибывшей из Румынии военной помощи. Боеприпасы изначально приняли за Ф-1, но оказалось, что в ящиках MAN39. Об этом сообщил в эфире своего YouTube-канала украинский журналист Юрий Бутусов.

На видео боец ВСУ попытался вкрутить в гранату из румынского ящика стандартный советский запал, но он не подошёл. Из снаряда военный вытряхнул горстку жёлтого порошка. Пользы от гранаты без запала на фронте чуть меньше, чем от дырявой каски, — в неё хотя бы можно что-то положить. Оказалось, что для румынских гранат MAN39 нужны специальные польские запалы Wz.Gr.31. Такие выпускались во времена Второй мировой войны.