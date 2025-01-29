Белоусов проинспектировал группировку войск «Юг» в зоне СВО и наградил бойцов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил с инспекцией «Южную» группировку войск, где заслушал доклады командования о текущей обстановке в зоне её ответственности на спецоперации, а также изучил новейшие образцы боевой техники. Кадры деловой поездки министра публикует Минобороны России.

Андрей Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Министру обороны РФ представили современные роботизированные комплексы различного назначения, используемые как для доставки материально-технических средств на передовой, так и для нанесения огневого поражения противнику с применением боевых модулей, устанавливаемых на них», — уточнили в ведомстве.

Белоусов ознакомился и с работой в подразделениях, где проводят модернизацию, обслуживание и ремонт беспилотников, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники. Генерал-полковник Александр Санчик доложил министру, что сейчас военнослужащими группировки активно применяется и постоянно дорабатывается дополнительная противодроновая защита, представляющая собой тросовую систему защиты башни тяжёлой бронетехники. И в завершении Белоусов лично вручил награды отличившимся бойцам ВС РФ.