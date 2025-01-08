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Реформатор и экономист. Как изменилось Минобороны с приходом Андрея Белоусова и его новых замов

Бывший министр экономики Андрей Белоусов в 2024 году возглавил оборонное ведомство и привёл команду профессионалов. Именно при нём в армии начались реформы и победы в зоне СВО.

7 января, 21:53
Министр обороны России Андрей Белоусов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL, Валерий Шарифулин

Министр обороны России Андрей Белоусов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL, Валерий Шарифулин

14 мая 2024 года Андрей Рэмович Белоусов сменил Сергея Кужугетовича Шойгу на должности министра обороны. Назначение Белоусова оказалось верным решением: с его приходом войска начали меняться, а новости об освобождённых населённых пунктах превратились в обыденность.

Министр обороны и экономист

Андрей Белоусов до назначения на пост главы оборонного ведомства занимался экономическими вопросами. Его отец Рэм Белоусов — доктор экономических наук, прошедший Великую Отечественную войну. В 2006 году Андрей Белоусов занял должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации. В это же время он стал доктором экономических наук. Два года отработав на этой должности, он перешёл в Департамент экономики и финансов правительства. При президенте Дмитрии Медведеве Белоусов работал министром экономического развития.

— Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране... И в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность Министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны, — отзывался президент Владимир Путин об Андрее Белоусове.

Учитывая, что Россия ведёт боевые действия, работать нужно всем вместе для достижения победы. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, что назначение Белоусова должно сбалансировать потребности фронта и экономики. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев отметил, что Белоусов является сильным организатором.

Очищение Минобороны

Незадолго до прихода Белоусова в Минобороны началась масштабная антикоррупционная зачистка. Неприкасаемых не осталось. Заместитель министра обороны Тимур Иванов оказался первым в списках обвиняемых. Задержан был также замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

— О проблемах с тыловым обеспечением не знал только ленивый: всё же расцвет волонтёрского движения в России начался не от хорошей обеспеченности армии имуществом, писал канал «Рыбарь».

Был арестован ещё один заместитель министра обороны. Генерал Павел Попов курировал систему центров управления обороны страны, но сгубил его парк «Патриот». И это не все подозреваемые в расхищении государственной собственности. Были и те, кто просто решил покинуть службу.

СВО при Белоусове

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

И хотя планированием военных операций занимается Генеральный штаб, без министра обороны, в задачи которого входит обеспечение этих операций, не обойтись. За время руководства Белоусова российские войска освободили Нью-Йорк (Новгородское), Красногоровку, Селидово, Курахово и многие другие населённые пункты. Идут бои за Покровск, Великую Новосёлку, Торецк. В Харьковской области наступление Армии России идёт вдоль реки Оскола. Российским войскам удалось остановить вторжение ВСУ в Курскую область. Целью режима Зеленского была оккупация части российского региона, где находится АЭС, но всё свелось к приграничным деревням и городу Судже. Авантюра Киева превратилась в уничтожение отборных подразделений Украины.

За несколько дней до назначения ВС РФ начали наступление ещё на одном участке в Харьковской области. Войска заняли несколько населённых пунктов и продолжают бои в Волчанске и под Липцами. В ноябре минувшего года наши военные водрузили флаг России в Черниговской области.

При Белоусове Россия применила новейшую ракету средней дальности «Орешник», которая шокировала Запад своими возможностями. Удар был нанесён по объекту военно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

Реформы министра обороны

У России появятся новые войска беспилотных систем. Фото © ТАСС / Александр Река

У России появятся новые войска беспилотных систем. Фото © ТАСС / Александр Река

В этом году у России появятся войска беспилотных систем. Формирование этого рода войск планируется завершить в третьем квартале.

— Роль таких средств в современной вооружённой борьбе настолько высока, что принято решение о формировании в вооружённых силах особого отдельного рода войск, — заявлял Белоусов.

По словам главы оборонного ведомства, поставки БПЛА в 2024 году в армию увеличились в 23 раза по сравнению с 2022 годом. Не забывают и про другую технику. Войска получили в семь раз больше танков, в три раза больше БМП и БТР.

Андрей Белоусов работает не один. Его заместителями стали Леонид Горнин, Олег Савельев, Анна Цивилёва и Павел Фрадков. Горнину поручено курировать финансовое обеспечение. За социальную политику Минобороны отвечает Анна Цивилёва. Павел Фрадков занимается управлением имуществом, земельными ресурсами и строительством объектов ведомства Белоусова. Бывший аудитор Счётной палаты Олег Савельев в Минобороны стал руководителем аппарата министра обороны Российской Федерации. Интересно, что в Счётной палате он занимался вопросами обороны и безопасности.

Какие погоны у Белоусова

У Белоусова есть чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, что соответствует званию генерала армии. Фото © Telegram / Минобороны России

У Белоусова есть чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, что соответствует званию генерала армии. Фото © Telegram / Минобороны России

Почти сразу после нового назначения Андрея Белоусова заметили в камуфляжной форме и якобы с погонами генерала армии. Ещё в 2011 году, когда он работал директором Департамента аппарата правительства, ему был присвоен чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, что соответствует званию генерала армии. Министра обороны не часто можно увидеть в армейской форме, но даже на тех фотографиях, что есть, Андрей Белоусов с погонами государственной гражданской службы.

Что известно о новых заместителях министра обороны Андрея Белоусова
Что известно о новых заместителях министра обороны Андрея Белоусова
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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