Реформатор и экономист. Как изменилось Минобороны с приходом Андрея Белоусова и его новых замов Бывший министр экономики Андрей Белоусов в 2024 году возглавил оборонное ведомство и привёл команду профессионалов. Именно при нём в армии начались реформы и победы в зоне СВО. 7 января, 21:53 Министр обороны России Андрей Белоусов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL, Валерий Шарифулин

14 мая 2024 года Андрей Рэмович Белоусов сменил Сергея Кужугетовича Шойгу на должности министра обороны. Назначение Белоусова оказалось верным решением: с его приходом войска начали меняться, а новости об освобождённых населённых пунктах превратились в обыденность.

Министр обороны и экономист

Андрей Белоусов до назначения на пост главы оборонного ведомства занимался экономическими вопросами. Его отец Рэм Белоусов — доктор экономических наук, прошедший Великую Отечественную войну. В 2006 году Андрей Белоусов занял должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации. В это же время он стал доктором экономических наук. Два года отработав на этой должности, он перешёл в Департамент экономики и финансов правительства. При президенте Дмитрии Медведеве Белоусов работал министром экономического развития.

— Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране... И в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность Министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны, — отзывался президент Владимир Путин об Андрее Белоусове.

Учитывая, что Россия ведёт боевые действия, работать нужно всем вместе для достижения победы. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, что назначение Белоусова должно сбалансировать потребности фронта и экономики. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев отметил, что Белоусов является сильным организатором.

Очищение Минобороны

Незадолго до прихода Белоусова в Минобороны началась масштабная антикоррупционная зачистка. Неприкасаемых не осталось. Заместитель министра обороны Тимур Иванов оказался первым в списках обвиняемых. Задержан был также замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

— О проблемах с тыловым обеспечением не знал только ленивый: всё же расцвет волонтёрского движения в России начался не от хорошей обеспеченности армии имуществом, — писал канал «Рыбарь».

Был арестован ещё один заместитель министра обороны. Генерал Павел Попов курировал систему центров управления обороны страны, но сгубил его парк «Патриот». И это не все подозреваемые в расхищении государственной собственности. Были и те, кто просто решил покинуть службу.

СВО при Белоусове

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

И хотя планированием военных операций занимается Генеральный штаб, без министра обороны, в задачи которого входит обеспечение этих операций, не обойтись. За время руководства Белоусова российские войска освободили Нью-Йорк (Новгородское), Красногоровку, Селидово, Курахово и многие другие населённые пункты. Идут бои за Покровск, Великую Новосёлку, Торецк. В Харьковской области наступление Армии России идёт вдоль реки Оскола. Российским войскам удалось остановить вторжение ВСУ в Курскую область. Целью режима Зеленского была оккупация части российского региона, где находится АЭС, но всё свелось к приграничным деревням и городу Судже. Авантюра Киева превратилась в уничтожение отборных подразделений Украины.

За несколько дней до назначения ВС РФ начали наступление ещё на одном участке в Харьковской области. Войска заняли несколько населённых пунктов и продолжают бои в Волчанске и под Липцами. В ноябре минувшего года наши военные водрузили флаг России в Черниговской области.

При Белоусове Россия применила новейшую ракету средней дальности «Орешник», которая шокировала Запад своими возможностями. Удар был нанесён по объекту военно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

Реформы министра обороны

У России появятся новые войска беспилотных систем. Фото © ТАСС / Александр Река

В этом году у России появятся войска беспилотных систем. Формирование этого рода войск планируется завершить в третьем квартале.

— Роль таких средств в современной вооружённой борьбе настолько высока, что принято решение о формировании в вооружённых силах особого отдельного рода войск, — заявлял Белоусов.

По словам главы оборонного ведомства, поставки БПЛА в 2024 году в армию увеличились в 23 раза по сравнению с 2022 годом. Не забывают и про другую технику. Войска получили в семь раз больше танков, в три раза больше БМП и БТР.

Андрей Белоусов работает не один. Его заместителями стали Леонид Горнин, Олег Савельев, Анна Цивилёва и Павел Фрадков. Горнину поручено курировать финансовое обеспечение. За социальную политику Минобороны отвечает Анна Цивилёва. Павел Фрадков занимается управлением имуществом, земельными ресурсами и строительством объектов ведомства Белоусова. Бывший аудитор Счётной палаты Олег Савельев в Минобороны стал руководителем аппарата министра обороны Российской Федерации. Интересно, что в Счётной палате он занимался вопросами обороны и безопасности.

Какие погоны у Белоусова

У Белоусова есть чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, что соответствует званию генерала армии. Фото © Telegram / Минобороны России

Почти сразу после нового назначения Андрея Белоусова заметили в камуфляжной форме и якобы с погонами генерала армии. Ещё в 2011 году, когда он работал директором Департамента аппарата правительства, ему был присвоен чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса, что соответствует званию генерала армии. Министра обороны не часто можно увидеть в армейской форме, но даже на тех фотографиях, что есть, Андрей Белоусов с погонами государственной гражданской службы.

Авторы Даниил Черных