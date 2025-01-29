В России заработает новая схема начисления зарплат бюджетникам

Через два года в России планируется внедрить новую систему оплаты труда для работников бюджетной сферы. Об этом в ходе 583-го планерного заседания Совета Федерации сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы уже сформировали перечень всех компенсационных и стимулирующих выплат, простраиваем линейку окладов с учётом дифференциации навыков и квалификаций», — пояснил Котяков.

Министр также сообщил, что коэффициент межрегиональной дифференциации зарплаты с учётом покупательной способности уже был рассчитан. Также для каждой отрасли подготовлен список из трёх пилотных регионов. Новую систему в выбранных субъектах планируют протестировать до 2026 года, а к 2027 году распространить на всю страну.