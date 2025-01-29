В России заработает новая схема начисления зарплат бюджетникам
Котяков: Новая система оплаты труда бюджетников появится в РФ в 2027 году
Через два года в России планируется внедрить новую систему оплаты труда для работников бюджетной сферы. Об этом в ходе 583-го планерного заседания Совета Федерации сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Мы уже сформировали перечень всех компенсационных и стимулирующих выплат, простраиваем линейку окладов с учётом дифференциации навыков и квалификаций», — пояснил Котяков.
Министр также сообщил, что коэффициент межрегиональной дифференциации зарплаты с учётом покупательной способности уже был рассчитан. Также для каждой отрасли подготовлен список из трёх пилотных регионов. Новую систему в выбранных субъектах планируют протестировать до 2026 года, а к 2027 году распространить на всю страну.
Ранее Life.ru рассказал, что президент России Владимир Путин очень удивился, что в Москве сотрудники вузов получают за работу 140-160 тысяч рублей. Глава государства ответил мэру столицы Сергею Собянину, что цифра больше.
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