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Регион
29 января, 14:31

В России заработает новая схема начисления зарплат бюджетникам

Котяков: Новая система оплаты труда бюджетников появится в РФ в 2027 году

Через два года в России планируется внедрить новую систему оплаты труда для работников бюджетной сферы. Об этом в ходе 583-го планерного заседания Совета Федерации сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы уже сформировали перечень всех компенсационных и стимулирующих выплат, простраиваем линейку окладов с учётом дифференциации навыков и квалификаций», — пояснил Котяков.

Министр также сообщил, что коэффициент межрегиональной дифференциации зарплаты с учётом покупательной способности уже был рассчитан. Также для каждой отрасли подготовлен список из трёх пилотных регионов. Новую систему в выбранных субъектах планируют протестировать до 2026 года, а к 2027 году распространить на всю страну.

Средняя зарплата в Москве и других городах. Где работники получают больше всего
Средняя зарплата в Москве и других городах. Где работники получают больше всего

Ранее Life.ru рассказал, что президент России Владимир Путин очень удивился, что в Москве сотрудники вузов получают за работу 140-160 тысяч рублей. Глава государства ответил мэру столицы Сергею Собянину, что цифра больше.

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Shutterstock / FOTODOM / Iana Popova

Наталья Афонина
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