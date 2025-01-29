Пенсионный фонд Норвегии заработал рекордные $222 млрд благодаря акциям NVIDIA и Apple

Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) сообщил о получении доходов по результатам прошлого года в размере 2,511 триллиона норвежских крон или около 221,8 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Фонд добился очень хорошей доходности в 2024 году благодаря очень сильному фондовому рынку. В частности, американские технологические акции показали очень хорошие результаты», — уточнил гендиректор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Как указано в тексте, вложения в акции достигли 71,4%, а ценные бумаги с фиксированным доходом составили в портфеле прибыли 26,6%. Также, по словам Тангена, 1,8% активов фонда пришлись на недвижимость, а 0,1% — на инфраструктуру возобновляемых энергоисточников. Больше всего фонду удалось заработать на акциях технологических компаний — NVIDIA, Apple, Amazon.