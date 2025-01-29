Комитет РФС по этике соберётся из-за скандального интервью Дзюбы 4 февраля

Заседание комитета по этике, инициированное обращением президента Российской премьер-лиги Александра Алаева после интервью форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, пройдёт 4 февраля 2025 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что Алаев обратился в комитет по этике РФС по поводу этого интервью. К письму приложено заключение лингвистического эксперта объёмом 50 страниц, в котором содержится анализ высказываний Дзюбы в интервью. Экспертиза была инициирована клубом «Локомотив».

«Заседание комитета по этике назначено на 4 февраля», — уточнили в пресс-службе РФС.