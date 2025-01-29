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29 января, 14:21
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Комитет РФС по этике соберётся из-за скандального интервью Дзюбы 4 февраля

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба во время матча. Обложка © Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба во время матча. Обложка © Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Заседание комитета по этике, инициированное обращением президента Российской премьер-лиги Александра Алаева после интервью форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, пройдёт 4 февраля 2025 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что Алаев обратился в комитет по этике РФС по поводу этого интервью. К письму приложено заключение лингвистического эксперта объёмом 50 страниц, в котором содержится анализ высказываний Дзюбы в интервью. Экспертиза была инициирована клубом «Локомотив».

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«Заседание комитета по этике назначено на 4 февраля», — уточнили в пресс-службе РФС.

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Дзюба дал резонансное интервью в ноябре 2024 года, в котором раскритиковал своих бывших команд и комментаторов, сделав ряд резких заявлений. Он особенно акцентировал внимание на своем уходе из «Локомотива» и жестко высказался о генеральном директоре клуба Леонченко.

Марина Фещенко
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