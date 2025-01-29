В Индии на священном фестивале Кумбха Мела насмерть затоптали 30 человек

Тридцать человек насмерть затоптали в индийском городе Праяградж на фестивале Кумбха Мела. Количество пострадавших достигло 60, сообщает агентство Ani со ссылкой на полицейских.

«30 человек погибли в давке на Кумбха Мела, которая произошла между 1 и 2 часами ночи. 25 человек были опознаны, а идентификация оставшихся пяти продолжается», — рассказал заместитель генерального инспектора Вайбхав Кришна.

Он добавил, что во время инцидента травмировались 60 паломников. Сама давка произошла ранним утром, когда толпа пилигримов пришла к реке совершить ритуал омовения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Драупади Мурму, высшее руководство страны, а также оппозиционные лидеры и представители крупного бизнеса выразили соболезнования семьям погибших.

Кумбха Мела — это значимый индуистский фестиваль, во время которого последователи религии собираются для омовения в священной реке. Он признан ЮНЕСКО и включён в список нематериального культурного наследия человечества в 2018 году. Проводится раз в 12 лет на берегах некоторых рек.