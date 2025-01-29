В Индии на священном фестивале Кумбха Мела насмерть затоптали 30 человек
Фестиваль Кумбха Мела. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yukihipo
Тридцать человек насмерть затоптали в индийском городе Праяградж на фестивале Кумбха Мела. Количество пострадавших достигло 60, сообщает агентство Ani со ссылкой на полицейских.
«30 человек погибли в давке на Кумбха Мела, которая произошла между 1 и 2 часами ночи. 25 человек были опознаны, а идентификация оставшихся пяти продолжается», — рассказал заместитель генерального инспектора Вайбхав Кришна.
Он добавил, что во время инцидента травмировались 60 паломников. Сама давка произошла ранним утром, когда толпа пилигримов пришла к реке совершить ритуал омовения.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Драупади Мурму, высшее руководство страны, а также оппозиционные лидеры и представители крупного бизнеса выразили соболезнования семьям погибших.
Кумбха Мела — это значимый индуистский фестиваль, во время которого последователи религии собираются для омовения в священной реке. Он признан ЮНЕСКО и включён в список нематериального культурного наследия человечества в 2018 году. Проводится раз в 12 лет на берегах некоторых рек.
Кстати, недавно стало известно, что в Индии был зафиксирован случай возникновения опасного вируса, вызвавшего 38 заболеваний, из которых 17 привели к летальному исходу. Причиной смертей стал мощный токсин, происхождение которого пока остаётся неизвестным. У感染者 наблюдаются симптомы, включая лихорадку, тошноту и общую усталость, а у тех, кто не смог выжить, был выявлен отёк головного мозга.