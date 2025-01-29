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Регион
29 января, 15:33

Актриса Мерил Стрип проделала дыру в заборе, чтобы спастись от пожаров в США

Американская актриса Мерил Стрип чуть не погибла во время страшных пожаров в США. Главной героине фильма «Дьявол носит Prada» пришлось проделать отверстие в заборе, чтобы спастись от огня и остаться в живых. Об этом в журнале New York рассказал племянник актрисы Эйб Стрип.

Он объяснил, что его 75-летняя тётя 8 января получила уведомление об эвакуации. Когда Стрип решила покинуть свой дом, то поняла, что на единственный подъезд к участку упало огромное дерево.

«Полная решимости выбраться, она одолжила у соседа кусачки, прорезала дыру размером с машину в заборе, который она делит с соседом, и проехала через их двор», — заявил племянник актрисы.

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Напомним, что 7 января Калифорния столкнулась с разрушительными лесными пожарами, из-за которых было объявлено чрезвычайное положение в регионе. Тысячи людей остались без крыши над головой, включая жителей Пасифик-Палисейдс, где проживает множество знаменитостей. По одной из версий, предварительной причиной возгораний считается поджог. Уже задержаны несколько подозреваемых.

Обложка ©

ТАСС / AP/Richard Shotwell

Наталья Афонина
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