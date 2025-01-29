В деле о взятке против Анохина новый фигурант — главный инвестор «Химок»

По данным SHOT, Садыгов обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, вместе с сообщниками они заключали фиктивные кредиты и присваивали деньги себе. Взятку в 50 миллионов рублей Анохин мог передать одному из силовиков именно за прекращение уголовного преследования Садыгова. В итоге задержаны были оба — и Анохин, и силовик.