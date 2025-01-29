В деле о взятке против Анохина новый фигурант — главный инвестор «Химок»
Туфан Садыгов (слева) и Сергей Анохин. Фото © SHOT / Соцсети
Взятка, в которой обвиняют экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» и бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина, могла предназначаться за освобождение инвестора ФК «Химки» Туфана Садыгова.
По данным SHOT, Садыгов обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, вместе с сообщниками они заключали фиктивные кредиты и присваивали деньги себе. Взятку в 50 миллионов рублей Анохин мог передать одному из силовиков именно за прекращение уголовного преследования Садыгова. В итоге задержаны были оба — и Анохин, и силовик.
Анохин с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года возглавлял ФК «Химки», с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза, а с 2022 года стал генеральным директором компании «Фонбет»