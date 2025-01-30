В Китае впервые вырастили взрослую мышь, рождённую от двух отцов

Китайские учёные разработали инновационный способ размножения мышей. Специалистам удалось вырастить жизнеспособную особь от двух биологических отцов, потомство смогло дожить до взрослого возраста. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

В 2023 году специалисты из Японии пытались провести подобный эксперимент — они смогли вырастить взрослых мышат от двух биологических отцов другим методом. Однако результаты опытов китайских коллег позволили лучше понять работу генов в зависимости от того, от какого родителя они были получены.

Китайские исследователи на первом этапе извлекли ДНК из незрелой яйцеклетки самки мыши. После этого ввели в неё сперматозоид, чтобы получить уникальные стволовые клетки, которые присущи исключительно эмбрионам. Совмещённые со сперматозоидом от второго самца клетки ввели в другую яйцеклетку. В результате этого сложного процесса образовалась оплодотворённая яйцеклетка, которая может развиться в мышонка с генетическим материалом от обоих «отцов».

Одним из важнейших этапов исследования стало внедрение 20 генетических модификаций в ДНК стволовых клеток. Эти изменения помогают понять активность импринтинговых генов, которые имеют исключительную особенность унаследования — детёныш получает две копии, но действует только одна из них.

Несмотря на то, что рождённые мышата были жизнеспособными, у них всё же были некоторые «несовершенства». Например, продолжительность жизни короче, чем у обычных грызунов, а дети, рождённые от двух отцов, сами не могут иметь потомства.

По мнению исследователей из Китая, их опыт важен для науки, так как позволит разобраться в нарушениях импринтинга и потенциально найти путь к лечению ряда заболеваний у людей.