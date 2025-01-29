В шиповнике найдены «убийцы‎» раковых клеток

Российские учёные нашли в шиповнике вещества, которые обладают противораковой активностью. Ранее этого никто не делал, пишет «Газета.ru».

В частности, в ягоде обнаружили яцеозидин, способный разрушать раковые клетки при мультиформной глиобластоме — наиболее частой и агрессивной форме опухоли мозга. Также в шиповнике есть цирсилиол, который противодействует развитию рака кожи, толстой кишки и остеосаркомы.