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Регион
29 января, 12:08

В шиповнике найдены «убийцы‎» раковых клеток

Российские учёные нашли в шиповнике противораковые вещества

Российские учёные нашли в шиповнике вещества, которые обладают противораковой активностью. Ранее этого никто не делал, пишет «Газета.ru».

В частности, в ягоде обнаружили яцеозидин, способный разрушать раковые клетки при мультиформной глиобластоме — наиболее частой и агрессивной форме опухоли мозга. Также в шиповнике есть цирсилиол, который противодействует развитию рака кожи, толстой кишки и остеосаркомы.

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Для выделения этих веществ учёные использовали экологичный растворитель CO2 под высоким давлением. Он нетоксичный и легко удаляется из полученного продукта. Всего исследователи обнаружили в трёх видах шиповника 283 химических соединения, 48 из них были найдены впервые.

Ранее Life.ru рассказывал о российской вакцине от рака, которая перенастраивает иммунную систему и запускает процесс уничтожения опухолей и метастаз. Уже в сентябре этого года начнутся её испытания на добровольцах. Для участия в клинических испытаниях россиянам должно быть не меньше 18 лет и не больше 75. У них должен быть подтверждённый врачом диагноз онкология и общее состояние здоровья, соответствующе шкале ECOG 0-2.

Обложка ©

freepik/KamranAydinov

Алёна Зиновьева
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