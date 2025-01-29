Россиянин Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над американцем Кристофером Юбэнксом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящем в Монпелье, Франция.

По итогам встречи, завершившейся со счётом 6:4, 6:3 в пользу Рублёва, который был посеян под первым номером, он направляется в четвертьфинал, где встретится с победителем поединка между грузином Николозом Басилашвили и французом Артюром Риндеркнешем.

Андрею 27 лет, и он занимает 10-е место в мировом рейтинге. На его счету 16 титулов ATP, однако на турнирах Большого шлема он не смог преодолеть стадию четвертьфинала. В 2021 году Рублёв вместе с Анастасией Павлюченковой завоевал золотую медаль в смешанных парах на Олимпийских играх, а также стал обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.

Юбэнкс, которому 28 лет, находится на 111-й позиции рейтинга. В его активе одна победа на турнире ATP в одиночном разряде. В 2023 году он достиг четвертьфинала на Уимблдоне, что является его наилучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Турнир в Монпелье относится к категории ATP 250, и его призовой фонд составляет почти €600 тысяч. Действующим чемпионом соревнований является казахстанец Александр Бублик.