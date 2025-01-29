Минтруд заявил о необходимости заменить 11 млн рабочих мест в ближайшие 5 лет

В течение ближайших пяти лет в России потребуется заменить порядка 11 миллионов рабочих мест, большая часть новых специалистов заменит работников, которые уйдут на пенсию. Об этом заявил заместитель руководителя Минтруда РФ Дмитрий Платыгин на заседании рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров под председательством зампреда ГД Виктории Абрамченко.

«В прогнозе представлены погодовые оценки по специалистам, которых потребуется привлекать в отрасли в разрезе профессии. И, конечно, основным источником кадров для замещения являются выпускники. Всего на протяжении пяти лет потребуется заместить порядка 11 млн рабочих мест», — сказал он.

Большинство этих работников сменят вышедших на пенсию специалистов, пояснил чиновник. Больше всего замещающих специалистов необходимо в обрабатывающей промышленности — потребность составляет порядка 1,6 миллиона рабочих мест. Он добавил, что количество необходимых в обозримом будущем растёт в сфере образования и здравоохранения, хоть это и происходит незначительными темпами. В общей сложности в этих отраслях потребуется 1,7 миллиона работников в ближайшие пять лет.

Согласно прогнозам Платыгина, российской экономике к 2030 году потребуется 74,3 миллиона человек. В прошлых расчётах говорились о показателе в 73,6 миллиона.

Заместитель министра труда добавил, что самым крупным «условным донором кадров» является торговля, там ожидают снижение занятых более чем на 200 тысяч человек. Это говорит о вероятной конкуренции за высвободившиеся кадры между разными сферами труда в условиях, когда предложение на рынке ограничено, а работа должна быть приоритизирована в соответствии с интересами ключевых для развития национальной экономики отраслей, как в плане поиска источника работников, так и в плане повышения производительности труда.