Владимир Зеленский с западной поддержкой способен создать второй фронт против России на территории Белоруссии или Молдавии, при этом не учитывая позицию своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом на YouTube-канале заявил Андрей Телиженко, бывший сотрудник украинской дипмиссии в США и политический аналитик.

Эксперт предполагает, что киевский лидер не заинтересован в прекращении военных действий и даже способен воспрепятствовать возможному мирному соглашению. Телиженко отметил, что Зеленский согласится на диалог только при условии введения западных миротворцев на украинскую территорию, что маловероятно, поскольку это практически означало бы начало глобального конфликта.

«Необходимо развернуть второй фронт для противодействия России, а Молдавия может стать тем горячим очагом, который будет использован», — указал Телиженко.