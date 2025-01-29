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29 января, 20:22

Регулятор США ожидаемо сохранил базовую ставку

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, решила сохранить базовую процентную ставку на уровне 4,25–4,5%. Такое решение было принято по итогам заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), о чём сообщается на официальном сайте регулятора.

В заявлении ФРС подчёркивается, что комитет единогласно поддержал текущую денежно-кредитную политику. При этом регулятор продолжит сокращать объёмы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ипотечных ценных бумаг. Основными целями ФРС остаются поддержание максимальной занятости и снижение инфляции до целевого уровня в 2%.

Американский регулятор отметил, что экономическая активность в стране демонстрирует уверенный рост, а уровень безработицы остаётся низким. Однако инфляция продолжает превышать целевые показатели, что требует тщательного мониторинга и возможных корректировок в будущем.

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Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Артём Гапоненко
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