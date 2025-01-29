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Регион
29 января, 19:39

В Белом доме разъяснили данные об отмене заморозки федерального финансирования

Белый дом опроверг отмену заморозки федпомощи из-за аннулирования меморандума

Аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США о приостановке финансирования ряда федеральных программ не означает полной отмены ограничений, о которой сообщили СМИ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB», — сказала она в ходе брифинга.

Левитт уточнила, то указы президента Трампа о финансировании федеральных программ остаются в силе и будут строго выполняться.

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Аннулированный меморандум М-25-13 предусматривал временную приостановку финансирования ряда федеральных программ, включая пересмотр внешней помощи, отказ от ряда экологических инициатив прекращение поддержки программ, связанных с гендерной идеологией.

Напомним, новая администрация США решила на три месяца приостановить финансовую помощь некоторым странам, включая Украину. При этом поддержка Израиля и Египта продолжилась. Это было сделано для рассмотрения каждой программы отдельно. В мире посчитали, что это начало конца украинского конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Артур Лапсаков
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