В Белом доме разъяснили данные об отмене заморозки федерального финансирования

Аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США о приостановке финансирования ряда федеральных программ не означает полной отмены ограничений, о которой сообщили СМИ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB», — сказала она в ходе брифинга.

Левитт уточнила, то указы президента Трампа о финансировании федеральных программ остаются в силе и будут строго выполняться.