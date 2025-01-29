Министр Дудаев опроверг данные о пропаже Кадырова из информационного поля
Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Информация о якобы пропаже главы Чечни Рамзана Кадырова из информационного поля не соответствует действительности. Об этом заявил министр региона по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Этого никогда не было и вот опять повторяется», — отметил Дудаев.
По его словам, власти Чечни привыкли к подобным вбросам, ни о какой «пропаже» Кадырова речи не идёт, глава региона с начала 2025 года приступил к активной работе.
Ранее Рамзан Кадыров анонсировал отправку пяти бронепикапов в зону СВО. Чеченский лидер лично осмотрел машины и убедился в их пригодности для работы в условиях боевых действий.