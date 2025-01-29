Грузия прекратила работу в ПАСЕ после резолюции о новых выборах в парламент

Грузинская делегация прекращает своё участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Причиной этого является резолюция, требующая от правительства страны организации новых парламентских выборов, заявила Теа Цулукиани, вице-спикер парламента и руководитель делегации.

«Документ, подтверждающий полномочия, сопровождается рядом оговорок. Многие из них для нас неприемлемы, так как они несправедливы и необоснованны», — приводит слова Цулукиани издание Sputnik Грузия.

По её мнению, требование о проведении досрочных выборов выходит за пределы полномочий данной Ассамблеи, нарушает суверенитет Грузии и пренебрегает мнением более чем 1,1 миллиона избирателей и реальными фактами. Также вице-спикер подчеркнула, что участие в ПАСЕ теряет смысл на фоне давления на Тбилиси.

Несмотря на это решение, Грузия остаётся членом Совета Европы как государство.