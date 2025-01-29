Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 20:30

Грузия прекратила работу в ПАСЕ после резолюции о новых выборах в парламент

Грузинская делегация прекращает своё участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Причиной этого является резолюция, требующая от правительства страны организации новых парламентских выборов, заявила Теа Цулукиани, вице-спикер парламента и руководитель делегации.

«Документ, подтверждающий полномочия, сопровождается рядом оговорок. Многие из них для нас неприемлемы, так как они несправедливы и необоснованны»,приводит слова Цулукиани издание Sputnik Грузия.

Кобахидзе поддержал заявление Фицо о готовящихся переворотах в Грузии и Словакии
Кобахидзе поддержал заявление Фицо о готовящихся переворотах в Грузии и Словакии

По её мнению, требование о проведении досрочных выборов выходит за пределы полномочий данной Ассамблеи, нарушает суверенитет Грузии и пренебрегает мнением более чем 1,1 миллиона избирателей и реальными фактами. Также вице-спикер подчеркнула, что участие в ПАСЕ теряет смысл на фоне давления на Тбилиси.

Несмотря на это решение, Грузия остаётся членом Совета Европы как государство.

Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили пыталась настроить президента США Дональда Трампа против России. Во время встречи в Париже она просила его обратить внимание на проблемы страны, чтобы противостоять Москве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ George Trumpeter

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Грузия
  • пасе
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar