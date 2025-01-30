«Ман Сити» победил «Брюгге» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» победил бельгийский «Брюгге» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов и обеспечил себе участие в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Матео Ковачич (53) и Савиньо (77), автогол на счету защитника гостей Хоэля Ордоньеса. Единственный мяч «Брюгге» на счету Рафаэля Оньедики (45).

«Ман Сити» набрал 11 очков и занял в итоговой турнирной таблице 22-е место, что позволило команде выйти в стыковой раунд плей-офф. «Брюгге» с 11 очками стал 24-м и также пробился в раунд на вылет.