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Регион
29 января, 21:56

«Ман Сити» победил «Брюгге» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Обложка © X / Manchester City

«Манчестер Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Обложка © X / Manchester City

Английский «Манчестер Сити» победил бельгийский «Брюгге» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов и обеспечил себе участие в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Матео Ковачич (53) и Савиньо (77), автогол на счету защитника гостей Хоэля Ордоньеса. Единственный мяч «Брюгге» на счету Рафаэля Оньедики (45).

«Ман Сити» набрал 11 очков и занял в итоговой турнирной таблице 22-е место, что позволило команде выйти в стыковой раунд плей-офф. «Брюгге» с 11 очками стал 24-м и также пробился в раунд на вылет.

ПСЖ отыгрался с 0:2 и победил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов
ПСЖ отыгрался с 0:2 и победил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

В прошлом туре Лиги чемпионов невероятный камбэк совершила «Барселона», отыгравшись с 1:3 в игре с лиссабонским «Спортингом». В итоге каталонцы выиграли со счётом 5:4.

Артур Лапсаков
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