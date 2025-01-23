ПСЖ отыгрался с 0:2 и победил «Манчестер Сити» в матче Лиге чемпионов

Французский ПСЖ победил английский «Манчестер Сити» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 3:2.

Первый тайм прошёл без засчитанных голов. В начале второй 45-минутки голы Джека Грилиша (50-я минута) и Эрлинга Холлана (53) вывели гостей вперёд, однако хозяева отыгрались усилиями Усмана Дембеле (56) и Брэдли Барколя (61), а голы Жоау Невеша (78) и Гонсалу Рамуша (90+6) принесли парижанам успех.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, недавно перешедший из «Наполи», наблюдал за игрой с трибунами, так как не может быть заявлен на общем этапе. Он сможет появиться на поле только в плей-офф.

ПСЖ набрал 10 очков и поднялся на 22-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с восемью баллами располагается на 25-й позиции. Напомним, в плей-офф выходят первые 24 команды.