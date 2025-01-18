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Регион
17 января, 21:21

«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии

Хвича Кварацхелия стал игроком ПСЖ. Обложка © psg.fr

Хвича Кварацхелия стал игроком ПСЖ. Обложка © psg.fr

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия официально стал игроком французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». О подписании контракта сообщила пресс-служба парижской команды.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 2029 года, а сумма трансфера составила впечатляющие 70 млн евро. До этого Кварацхелия успешно выступал за итальянский «Наполи», куда перешёл в 2022 году. В России Хвича выступал за московский «Локомотив» (2019) и казанский «Рубин» (2019-2022).

Сафонов завоевал первый титул в составе ПСЖ, победив команду Головина
Сафонов завоевал первый титул в составе ПСЖ, победив команду Головина

Напомним, что в сентябре прошло года в Париж переехал россиянин Матвей Сафонов. 25-летний вратарь является воспитанником «Краснодара», за основную команду провёл 175 матчей, из них 53 — на ноль. Во Франции наш соотечественник уже успел привлечь к себе внимание. Бывший защитник сборной Франции Венсан Кандела высоко оценил его игру и заметил, что Матвей уверенно конкурирует с именитым итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Артём Гапоненко
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