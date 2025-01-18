«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 2029 года, а сумма трансфера составила впечатляющие 70 млн евро. До этого Кварацхелия успешно выступал за итальянский «Наполи», куда перешёл в 2022 году. В России Хвича выступал за московский «Локомотив» (2019) и казанский «Рубин» (2019-2022).

Напомним, что в сентябре прошло года в Париж переехал россиянин Матвей Сафонов. 25-летний вратарь является воспитанником «Краснодара», за основную команду провёл 175 матчей, из них 53 — на ноль. Во Франции наш соотечественник уже успел привлечь к себе внимание. Бывший защитник сборной Франции Венсан Кандела высоко оценил его игру и заметил, что Матвей уверенно конкурирует с именитым итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.