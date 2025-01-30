Автора «матери всех санкций» против России Менендеса посадили в тюрьму за коррупцию
Экс-сенатор США Боб Менендес приговорён к 11 годам тюрьмы за коррупцию
Боб Менендес. Обложка © Х / ABC7 News
Суд Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора от штата Нью-Джерси и автора «матери всех санкций» против России Боба Менендеса к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает издание New York Post.
71-летний Менендес, выступая на заседании, со слезами на глазах просил судью о снисхождении, заявив, что за полвека своей карьеры он сделал «больше хорошего, чем плохого». После вынесения приговора экс-сенатор заявил о своей невиновности и намерении обжаловать решение, назвав процесс «политической охотой на ведьм».
До августа прошлого года Менендес возглавлял сенатский комитет по международным отношениям. В декабре 2021 года он представил антироссийский законопроект, который он назвал «матерью всех санкций», предполагавший серьёзные экономические ограничения против России. Однако документ так и не был принят.
Напомним, осенью 2023 года Менендес сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США из-за выдвинутых против него обвинений. По результатам судебного заседания, Менендеса признали виновным по 16 пунктам из 18. Его обвинили во взяточничестве и вымогательстве на посту должностного лица. Правоохранительные органы изъяли у сенатора 13 слитков золота, премиальный автомобиль Mercedes-Benz и более 550 тысяч долларов наличными.