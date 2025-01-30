Автора «матери всех санкций» против России Менендеса посадили в тюрьму за коррупцию

Суд Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора от штата Нью-Джерси и автора «матери всех санкций» против России Боба Менендеса к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает издание New York Post.

71-летний Менендес, выступая на заседании, со слезами на глазах просил судью о снисхождении, заявив, что за полвека своей карьеры он сделал «больше хорошего, чем плохого». После вынесения приговора экс-сенатор заявил о своей невиновности и намерении обжаловать решение, назвав процесс «политической охотой на ведьм».