Трамп заморозил отправку $50 млн ХАМАС на презервативы для бомб

Дональд Трамп решил приостановить перечисление 50 миллионов долларов йеменскому движению ХАМАС на покупку презервативов, которые использовались для создания бомб. Президент США объявил об этом во время своего выступления в Белом доме. Он отметил, что эти средства направлялись в Газу.

«Мы заметили и пресекли перевод 50 миллионов долларов для закупки презервативов ХАМАС. Вы знаете их дальнейшую судьбу? Их применяли для изготовления бомб», — пояснил он.

Трамп добавил, что Вашингтон также заморозил 45 миллионов долларов, предназначенные на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме.