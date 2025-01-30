Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 22:35

Трамп заморозил отправку $50 млн ХАМАС на презервативы для бомб

Дональд Трамп решил приостановить перечисление 50 миллионов долларов йеменскому движению ХАМАС на покупку презервативов, которые использовались для создания бомб. Президент США объявил об этом во время своего выступления в Белом доме. Он отметил, что эти средства направлялись в Газу.

«Мы заметили и пресекли перевод 50 миллионов долларов для закупки презервативов ХАМАС. Вы знаете их дальнейшую судьбу? Их применяли для изготовления бомб», — пояснил он.

Власти украинского Чернигова потратят 100 тысяч гривен на презервативы
Власти украинского Чернигова потратят 100 тысяч гривен на презервативы

Трамп добавил, что Вашингтон также заморозил 45 миллионов долларов, предназначенные на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала решение Джо Байдена выделить деньги на презервативы для палестинцев в секторе Газа «абсурдной тратой». Информацию об этих расходах предоставил Департамент эффективности государственного управления, которым руководит Илон Маск.

Обложка ©

Freepik / freepik

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Новости экономики
  • Дональд Трамп
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar