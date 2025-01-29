Белый дом раскритиковал Байдена за выделение $50 млн на презервативы для Газы

Бывшего президента США Джо Байдена обвинили в том, что он выделил огромные деньги на презервативы для палестинцев в секторе Газа. На закупку средств для контрацепции дали 50 миллионов долларов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это абсурдная трата денег налогоплательщиков», – отметила Ливитт, аргументируя необходимость заморозки иностранных программ помощи.

Расходы были раскрыты Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет Илон Маск. По этому поводу также уже успел высказаться экс-заместитель помощника госсекретаря по израильско-палестинским делам Эндрю Миллер. Он назвал заявления Белого дома «нелепыми».

«Возможно, 50 миллионов долларов были выделены на сексуальное здоровье или что-то в этом роде, что включает гинекологию и многие другие услуги, но определённо не только презервативы», – прокомментировал Миллер.