Белый дом раскритиковал Байдена за выделение $50 млн на презервативы для Газы
Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Бывшего президента США Джо Байдена обвинили в том, что он выделил огромные деньги на презервативы для палестинцев в секторе Газа. На закупку средств для контрацепции дали 50 миллионов долларов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Это абсурдная трата денег налогоплательщиков», – отметила Ливитт, аргументируя необходимость заморозки иностранных программ помощи.
Расходы были раскрыты Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет Илон Маск. По этому поводу также уже успел высказаться экс-заместитель помощника госсекретаря по израильско-палестинским делам Эндрю Миллер. Он назвал заявления Белого дома «нелепыми».
«Возможно, 50 миллионов долларов были выделены на сексуальное здоровье или что-то в этом роде, что включает гинекологию и многие другие услуги, но определённо не только презервативы», – прокомментировал Миллер.
Напомним, что 24 января новый глава Госдепартамента США Рубио отдал указание немедленно приостановить большинство программ помощи другим странам. Израиль и Египет стали исключениями. Согласно информации Reuters, под действие этой директивы также попала деятельность USAID на Украине.