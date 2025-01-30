Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершился 8-й тур общего этапа, в результате которого сформировалась окончательная турнирная таблица. Восемь первых команд напрямую вышли в 1/8 финала, ещё 16 клубов пробились в стыковые игры 1/16 финала.

Первое место по итогам восьми игр занял английский «Ливерпуль» (21 очко). Второй стала испанская «Барселона» (20), замкнул тройку лондонский «Арсенал» (19). Также в первую восьмёрку вошли миланский «Интер» (19), мадридский «Атлетико» (18), леверкузенский «Байер» (16), французский «Лилль» (16) и английская «Астон Вилла» (16).

В 1/16 финала вышли итальянская «Аталанта» (15), дортмундская «Боруссия» (15), мадридский «Реал» (15), мюнхенская «Бавария» (15), итальянский «Милан» (15), нидерландский ПСВ (14), французский ПСЖ (13), португальская «Бенфика» (13), франзцуские «Монако» (13) и «Брест» (13), нидерландский «Фейеноорд» (13), туринский «Ювентус» (12), шотландский «Селтик» (12), английский «Манчестер Сити» (11), португальский «Спортинг» (11) и бельгийский «Брюгге» (11).

Жеребьевка раунда плей-офф пройдёт 31 января. Первые матчи запланированы на 11 и 12 февраля, ответные — на 18 и 19 февраля. Стартовые матчи 1/8 финала состоятся 4 и 5 марта, ответные игры пройдут 11 и 12 марта.