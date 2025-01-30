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30 января, 00:20

В США расследуют дело о переоборудовании женского школьного туалета в общий

Newsweek: Минобразования США расследует скандал со школьным туалетом в Колорадо

Министерство образования США начало расследование в связи с превращением женского туалета в общий в одной из старших школ Денвера, штат Колорадо. Об этом сообщает издание Newsweek.

Поводом для разбирательства стало заявление о возможной дискриминации. Управление по гражданским правам министерства начало проверку после сообщений местных СМИ о том, что в школе остались только мужские и общие туалеты, а женские были упразднены.

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Ранее стало известно, что в США известная детская писательница Дженнифер Вольфталь и её супруг Джозеф устроили настоящий ад своим приёмным детям. Они избивали несовершеннолетних, морили их голодом и подвергали психологическому насилию.

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Х / Mario Nawfal

Артём Гапоненко
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