В США расследуют дело о переоборудовании женского школьного туалета в общий

Министерство образования США начало расследование в связи с превращением женского туалета в общий в одной из старших школ Денвера, штат Колорадо. Об этом сообщает издание Newsweek.

Поводом для разбирательства стало заявление о возможной дискриминации. Управление по гражданским правам министерства начало проверку после сообщений местных СМИ о том, что в школе остались только мужские и общие туалеты, а женские были упразднены.