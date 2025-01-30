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30 января, 02:39

Пёс Саймон победил на выборах и стал почётным мэром Нью-Йорка

Почётный мэр Нью-Йорка пёс Саймон. Обложка © instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /upperwestsimon

Почётный мэр Нью-Йорка пёс Саймон. Обложка © instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /upperwestsimon

В Нью-Йорке прошла церемония приведения к присяге бассет-хаунда Саймона, который выиграл выборы почётного мэра-собаки города. Об этом сообщила газета The New York Post.

Два года Саймон и его хозяйка Софи Вершбоу будут заниматься сбором пожертвований для приютов и помощью бездомным животным. Они также активно участвуют в поиске новых хозяев для собак и кошек.

«Я, как и Саймон, благодарна за возможность использовать эту платформу в течение следующих двух лет для продвижения поиска хозяев для животных в Нью-Йорке», — сказала Вершбоу.

Инаугурация Саймона. Видео © instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /upperwestsimon

На церемонии городской общественный адвокат Джумаан Уильямс взял с пса обещание выполнять обязанности мэра Нью-Йорка в духе свободы собаколюбия для всех. Затем он пожал лапу Саймону и надел на него цилиндр.

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Лия Мурадьян
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