Похищенный в Нидерландах золотой шлем Коцофенешти мог быть переплавлен

Шлем, возраст которого составляет 2400 лет, был похищен утром 25 января. Четверо злоумышленников взломали двери музея и за считанные минуты вынесли артефакт, а также три золотых браслета. Бранд отметил, что шлем невозможно продать из-за его всемирной известности, поэтому преступники, вероятно, его переплавят.

Шлем Коцофенешти, датируемый 450 годом до нашей эры, был обнаружен в 1927 году в румынской деревне. Изначально его использовали как игрушку и даже как горшок для кур пока власти не осознали его историческую ценность. Артефакт считается реликвией древней дакийской цивилизации и украшен изображениями мифологических существ и человека с кинжалом.