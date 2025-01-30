Похищенный в Нидерландах золотой шлем Коцофенешти мог быть переплавлен
Золотой шлем Коцофенешти. Обложка © Х / Gareth Harney
Уникальный золотой шлем Коцофенешти, украденный из музея Дренте в нидерландском городе Ассен, могли переплавить. Об этом заявил эксперт по искусству Артур Бранд, сообщает New York Post.
Шлем, возраст которого составляет 2400 лет, был похищен утром 25 января. Четверо злоумышленников взломали двери музея и за считанные минуты вынесли артефакт, а также три золотых браслета. Бранд отметил, что шлем невозможно продать из-за его всемирной известности, поэтому преступники, вероятно, его переплавят.
Шлем Коцофенешти, датируемый 450 годом до нашей эры, был обнаружен в 1927 году в румынской деревне. Изначально его использовали как игрушку и даже как горшок для кур пока власти не осознали его историческую ценность. Артефакт считается реликвией древней дакийской цивилизации и украшен изображениями мифологических существ и человека с кинжалом.
Ранее германские учёные, проводя раскопки во Франкфурте-на-Майне, обнаружили амулет с внутренней гравировкой, который подтверждает, что христиане присутствовали в этом регионе как минимум на 50 лет раньше, чем это предполагалось. Учёные отмечают, что текст на амулете является «чисто христианским», в отличие от других артефактов того времени, которые часто сочетали элементы иудейской и языческой религиозной символики.