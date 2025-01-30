Помощь сверху: Life.ru узнал у эксперта, кто может сделать ремонт в квартире за счёт государства

Государство предоставляет россиянам возможность получить бесплатный ремонт жилья или компенсацию за него. Строительный эксперт Фёдор Васильев рассказал Life.ru, кто и в каких случаях может воспользоваться этой поддержкой.

Пенсионеры могут рассчитывать на льготный ремонт, если их жильё нуждается в адаптации под возрастные особенности. Например, в некоторых регионах предоставляются услуги по установке поручней в ванной, заменяют электропроводку или ремонтируют полы. Эксперт пояснил, что для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты с заключением жилищной комиссии.

Схожие меры поддержки предусмотрены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Они могут претендовать на полное финансирование ремонтных работ в своём жилье. Государство берёт на себя не только устранение аварийных ситуаций, но и обновление жилищных условий в соответствии с современными стандартами. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут также претендовать на ремонт своего единственного жилья. Фёдор Васильев Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ»

Члены семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей, получают федеральную выплату на ремонт раз в 10 лет. Компенсация может покрыть значительную часть затрат, а иногда и полностью оплатить работы.

Если жильё пострадало по вине застройщика или управляющей компании, граждане могут добиться бесплатного ремонта через суд или жилищную инспекцию. Васильев уточнил, что аналогичные правила действуют для арендаторов, если неисправности угрожают их безопасности.

Кроме того, в ряде регионов действуют программы субсидирования ремонта для малоимущих пенсионеров, инвалидов и ветеранов. Размер выплат варьируется от 15 до 100 тысяч рублей.

«Чтобы узнать о доступных мерах поддержки, следует обратиться в органы социальной защиты или местную администрацию. Каждая программа имеет свои условия, но во многих случаях своевременное обращение помогает получить бесплатный ремонт или компенсацию за проведённые работы», — заключил специалист.