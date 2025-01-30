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Регион
30 января, 03:47

РКН впервые выписал протокол Discord за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор выписал первый протокол мессенджеру Discord из-за отказа хранить данные россиян на территории России. Об этом сообщили в судебном участке Таганского района Москвы.

«Протокол составлен по статье 13.11 КоАП РФ, часть 8, за нежелание локализовать персональные данные граждан. Рассмотрение назначено на 5 февраля»,цитирует сообщение инстанции РИА «Новости».

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Согласно статье, компании грозит штраф до шести миллионов рублей.

Напомним, что в октябре 2024 года Роскомнадзор заблокировал Discord в России за нарушение законодательства. Мессенджер не удалил 947 материалов, запрещённых российскими законами, и не отреагировал на требование надзорного органа.

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Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Лия Мурадьян
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