В Госдуме предложили заранее предупреждать о риске потери заброшенного участка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил заранее уведомлять владельцев и их родственников о риске изъятия заброшенных участков. Как сообщает РИА «Новости», депутат направил соответствующее обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву.

Парламентарий считает, что такая мера поможет избежать случаев, когда земля изымается у собственников, не имевших возможности за ней ухаживать, а их близкие не знали о необходимости принять меры.

«В связи со вступающими в силу с 1 марта 2025 года изменениями в Земельный кодекс РФ, упрощающими процедуру изъятия заброшенных земельных участков, прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии», — сказано в документе.