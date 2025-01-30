В Госдуме предложили заранее предупреждать о риске потери заброшенного участка
Депутат Чернышов предложил предупреждать семьи владельцев о риске потери участка
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил заранее уведомлять владельцев и их родственников о риске изъятия заброшенных участков. Как сообщает РИА «Новости», депутат направил соответствующее обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву.
Парламентарий считает, что такая мера поможет избежать случаев, когда земля изымается у собственников, не имевших возможности за ней ухаживать, а их близкие не знали о необходимости принять меры.
«В связи со вступающими в силу с 1 марта 2025 года изменениями в Земельный кодекс РФ, упрощающими процедуру изъятия заброшенных земельных участков, прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии», — сказано в документе.
Ранее россиянам назвали 3 способа, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что рабочий вариант — приобретательная давность. В данном случае необходимо занять участок, ухаживать за территорией и проживать на ней. И если в течение 15 лет не объявятся его законные владельцы, он перейдёт к вам.
freepik / freepik