Минтруд раскрыл сумму прибавки к пособию по безработице

В России с 1 февраля проиндексируют пособия по безработице на 9,5%. Максимальный размер выплаты достигнет более 15 тысяч рублей. Об этом доложили в пресс-службе Минтруда в беседе с ТАСС.

«С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

После индексации размер пособия догонит фактическую инфляцию. Помимо выплат по безработице проиндексируют ещё 40 направлений поддержки граждан.