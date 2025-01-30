Минтруд раскрыл сумму прибавки к пособию по безработице
Минтруд: С 1 февраля пособие по безработице составит более 15 тысяч рублей
В России с 1 февраля проиндексируют пособия по безработице на 9,5%. Максимальный размер выплаты достигнет более 15 тысяч рублей. Об этом доложили в пресс-службе Минтруда в беседе с ТАСС.
«С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
После индексации размер пособия догонит фактическую инфляцию. Помимо выплат по безработице проиндексируют ещё 40 направлений поддержки граждан.
Напомним, МРОТ в этом году вырос до суммы 22 440 рублей в месяц, в 2024 году его размер составлял 19 242 рубля. Минимальный средний дневной заработок для расчёта пособия в 2025 году (если страховой случай наступил с 1 января) равен 737,75 рублям.
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