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30 января, 05:29

Минтруд раскрыл сумму прибавки к пособию по безработице

Минтруд: С 1 февраля пособие по безработице составит более 15 тысяч рублей

В России с 1 февраля проиндексируют пособия по безработице на 9,5%. Максимальный размер выплаты достигнет более 15 тысяч рублей. Об этом доложили в пресс-службе Минтруда в беседе с ТАСС.

«С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

После индексации размер пособия догонит фактическую инфляцию. Помимо выплат по безработице проиндексируют ещё 40 направлений поддержки граждан.

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Напомним, МРОТ в этом году вырос до суммы 22 440 рублей в месяц, в 2024 году его размер составлял 19 242 рубля. Минимальный средний дневной заработок для расчёта пособия в 2025 году (если страховой случай наступил с 1 января) равен 737,75 рублям.

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Shutterstock / FOTODOM / smile23

Николай Рюмин
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