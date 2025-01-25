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Регион
25 января, 10:06

Путин поручил поднять размер пособия по беременности и родам для студенток

Президент России Владимир Путин поручил повысить размер пособия по беременности и родам для студенток до прожиточного минимума. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту их жительства», — указано в сообщении.

Глава государства дополнил, что ожидает решений от кабмина до 15 апреля.

Ранее Life.ru писал, что в Ульяновской области беременные студентки, обучающиеся на дневной форме, получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Подобные меры поддержки также будут внедрены для будущих матерей, которые очно учатся в вузах и колледжах в таких регионах, как Томская, Орловская, Ленинградская области, Республика Марий Эл. В Минтруде отметили, что законопроект об увеличении пособий будет представлен в Госдуму весной.

В России увеличится размер маткапитала и пособия за рождение ребёнка
В России увеличится размер маткапитала и пособия за рождение ребёнка
Обложка ©

Freepik / prostooleh

Дарья Нарыкова
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