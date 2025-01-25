Путин поручил поднять размер пособия по беременности и родам для студенток

Президент России Владимир Путин поручил повысить размер пособия по беременности и родам для студенток до прожиточного минимума. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту их жительства», — указано в сообщении.