Грузия отказалась от российских овец в пользу свиней

За прошлый год Грузия не купила у России ни одной живой овцы, однако нарастила импорт крупного рогатого скота и свиней до рекордных объёмов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статслужбу.

В 2024 году Тбилиси не делала закупку овец у Москвы, хотя годом ранее сумма импорта составила 1,3 миллиона долларов. Помимо того, в ушедшем году Россия отправила лошадей Грузии на 49 тысяч долларов (почти на четверть больше, чем годом ранее), и других животных — на 22 тысячи.

Импорт КРС в Грузию вырос почти на 20 процентов, или на два миллиона долларов — до 12,8 миллиона долларов. Такие данные стали рекордом с 2014 года.