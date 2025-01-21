Берлин обязан возобновить функционирование «Северного потока» и восстановить импорт российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, чтобы вернуть конкурентоспособные цены на энергоресурсы. Об этом сообщила депутат бундестага Севим Дагделен в социальной сети X.

Так парламентарий прокомментировала статью Berliner Zeitung, где говорится о негативном влиянии антироссийских рестрикций на экономику Германии. Вследствие шагов Берлина против Москвы работники завода в Шведте могут столкнуться с безработицей.