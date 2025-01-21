В Германии требуют возобновить импорт российской нефти
Депутат бундестага Севим Дагделен призвала возобновить импорт нефти из России
Берлин обязан возобновить функционирование «Северного потока» и восстановить импорт российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, чтобы вернуть конкурентоспособные цены на энергоресурсы. Об этом сообщила депутат бундестага Севим Дагделен в социальной сети X.
Так парламентарий прокомментировала статью Berliner Zeitung, где говорится о негативном влиянии антироссийских рестрикций на экономику Германии. Вследствие шагов Берлина против Москвы работники завода в Шведте могут столкнуться с безработицей.
«Эти саморазрушительные санкции против России станут ещё более жёсткими, а экономический спад в ФРГ продолжится. Это безумие должно прекратиться. Нам необходимо вернуть конкурентоспособные цены на энергоносители, открыв «Северный поток — 2» и возобновив импорт российской нефти для завода в Шведте», — требует Дагделен.
Напомним, «Северные потоки» были взорваны 26 сентября 2022 года. В ЕС не дали РФ разрешения на участие в расследовании. Примечательно, что виновных не могут найти до сих пор. Генпрокуратура ФРГ озвучила имя главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание уже выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши на Украину. В Бундестаге уже не раз призывали открыть «Северный поток».
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