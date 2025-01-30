Рабочий поджёг строительную бытовку с людьми в Новой Москве, есть жертвы
Двое мужчин погибли при пожаре в строительных бытовках в Москве
Строительная площадка в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
На строительной площадке в бытовке в Новой Москве произошёл пожар, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Мужчина поджёг строительную бытовку в Москве. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление обстоятельств пожара, в результате которого погибли двое мужчин и один пострадал», — указано в сообщении.
Строительная площадка в Москве, где погибли люди. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
В ведомстве уточнили, что пламя вспыхнуло в строительной бытовке на территории стройтельной площадки жилого дома на улице Академика Дыхне. По словам очевидцев, до начала пожара между мужчинами случился конфликт. Подозреваемого задержали. В прокуратуре возбудили уголовное дело по статье по убийстве двух лиц общеопасным способом.
Строительная площадка в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
А ранее Life.ru сообщал, что житель Приангарья поджёг дом, в котором находились его бывшая жена и четверо детей. В региональном СК отметили, что все пять человек получили ожоги и лёгкое отравление угарным газом.