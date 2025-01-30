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Регион
30 января, 07:53

Рабочий поджёг строительную бытовку с людьми в Новой Москве, есть жертвы

Двое мужчин погибли при пожаре в строительных бытовках в Москве

Строительная площадка в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Строительная площадка в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На строительной площадке в бытовке в Новой Москве произошёл пожар, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчина поджёг строительную бытовку в Москве. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление обстоятельств пожара, в результате которого погибли двое мужчин и один пострадал», — указано в сообщении.

Строительная площадка в Москве, где погибли люди. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Строительная площадка в Москве, где погибли люди. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В ведомстве уточнили, что пламя вспыхнуло в строительной бытовке на территории стройтельной площадки жилого дома на улице Академика Дыхне. По словам очевидцев, до начала пожара между мужчинами случился конфликт. Подозреваемого задержали. В прокуратуре возбудили уголовное дело по статье по убийстве двух лиц общеопасным способом.

Строительная площадка в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Строительная площадка в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries под Иркутском
Мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries под Иркутском

А ранее Life.ru сообщал, что житель Приангарья поджёг дом, в котором находились его бывшая жена и четверо детей. В региональном СК отметили, что все пять человек получили ожоги и лёгкое отравление угарным газом.

Дарья Нарыкова
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