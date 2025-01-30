Рабочий поджёг строительную бытовку с людьми в Новой Москве, есть жертвы

На строительной площадке в бытовке в Новой Москве произошёл пожар, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчина поджёг строительную бытовку в Москве. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление обстоятельств пожара, в результате которого погибли двое мужчин и один пострадал», — указано в сообщении.

Строительная площадка в Москве, где погибли люди. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В ведомстве уточнили, что пламя вспыхнуло в строительной бытовке на территории стройтельной площадки жилого дома на улице Академика Дыхне. По словам очевидцев, до начала пожара между мужчинами случился конфликт. Подозреваемого задержали. В прокуратуре возбудили уголовное дело по статье по убийстве двух лиц общеопасным способом.

Строительная площадка в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ