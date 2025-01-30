Румыния подняла в небо истребители из-за беспилотников вблизи границы

В Румынии в небо подняли истребители F-16 из-за беспилотников возле воздушного пространства страны, на территории Украины. Это произошло в ночь на четверг, 30 января, сообщает пресс-служба Минобороны государства.

»Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировали появление беспилотников в воздушном пространстве Украины на траекториях полётов вблизи границы с Румынией», — указано в сообщении.

Военные власти страны решили поднять в небо два истребителя F-16 ВВС из состава боевой службы воздушной полиции. Они взлетели с аэродрома в Борче около 03:40 по местному времени (04:40 мск). Уточняется, что радиолокационная система наблюдения не зафиксировала нарушения воздушного пространства. Тем не менее сегодня румынские специалисты намерены провести обследование на предмет возможных обломков БПЛА. Бухарест уже проинформировал союзные структуры о случившемся.