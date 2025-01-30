Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 10:35

«Не ограничиваю себя»: Звезда «Уральских пельменей» Дылдина раскрыла секрет стройной фигуры

Актриса Илана Юрьева: Сбалансированное питание помогает оставаться стройной

Илана Юрьева (Дылдина). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ilana7788

Илана Юрьева (Дылдина). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ilana7788

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева (выступает под фамилией Дылдина) раз за разом поражает поклонников не только талантом, но и стройной фигурой. Оказывается, актриса не ограничивает себя в еде, но при этом не толстеет. Секрет успеха кроется в балансе, рассказала она в интервью Леди Mail.

«Я себе ничего не запрещаю. И не ограничиваю себя в порциях. <...> Выбираю здоровую еду, но и послабления себе даю, например, раз в 3-4 дня могу перекусить шоколадкой или плюшкой», — отметила актриса.

«Длится 18-20 часов»: Долина призналась, на какие жертвы ей приходится идти ради стройной фигуры
«Длится 18-20 часов»: Долина призналась, на какие жертвы ей приходится идти ради стройной фигуры

Ранее Life.ru писал, что Юрьеву затравили хейтеры из-за платья за 258 тысяч. Звезда подчеркнула, что никак не ожидала столько яда и желчи в адрес публикации с новым нарядом.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar