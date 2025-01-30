«Не ограничиваю себя»: Звезда «Уральских пельменей» Дылдина раскрыла секрет стройной фигуры

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева (выступает под фамилией Дылдина) раз за разом поражает поклонников не только талантом, но и стройной фигурой. Оказывается, актриса не ограничивает себя в еде, но при этом не толстеет. Секрет успеха кроется в балансе, рассказала она в интервью Леди Mail.

«Я себе ничего не запрещаю. И не ограничиваю себя в порциях. <...> Выбираю здоровую еду, но и послабления себе даю, например, раз в 3-4 дня могу перекусить шоколадкой или плюшкой», — отметила актриса.