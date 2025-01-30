«Не ограничиваю себя»: Звезда «Уральских пельменей» Дылдина раскрыла секрет стройной фигуры
Актриса Илана Юрьева: Сбалансированное питание помогает оставаться стройной
Илана Юрьева (Дылдина). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ilana7788
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева (выступает под фамилией Дылдина) раз за разом поражает поклонников не только талантом, но и стройной фигурой. Оказывается, актриса не ограничивает себя в еде, но при этом не толстеет. Секрет успеха кроется в балансе, рассказала она в интервью Леди Mail.
«Я себе ничего не запрещаю. И не ограничиваю себя в порциях. <...> Выбираю здоровую еду, но и послабления себе даю, например, раз в 3-4 дня могу перекусить шоколадкой или плюшкой», — отметила актриса.
Ранее Life.ru писал, что Юрьеву затравили хейтеры из-за платья за 258 тысяч. Звезда подчеркнула, что никак не ожидала столько яда и желчи в адрес публикации с новым нарядом.